«Стало легче дышать». Тревел-блогер описал впечатления от Мексики после США

Российский тревел-блогер Александр описал впечатления от Мексики после США словами «стало легче дышать». Об этом он написал в своем личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По его словам, Америка поразила его природой и дорогами, однако он почти всегда испытывал там фоновое напряжение в отличие от Мексики.

«Когда мы пересекли границу и оказались в Мексике, я поймал себя на странном ощущении. Стало спокойнее. В интернете же постоянно пишут, что Мексика — это опасно, картели, криминал и все такое. Но в реальности ты едешь по дороге и видишь обычную жизнь», — пишет автор блога.

Александр признался — в стране ему понравилась простота: лавки у дороги, уличные точки с тако и отсутствие сложных правил, бесконечных инструкций и табличек.

«Иногда это даже немного хаотично, но в этом есть какая-то живая энергия», — пояснил он.

Также на россиянина произвели положительное впечатление местные люди. Они, по его словам, смотрели с нескрываемым интересом и часто подходили, улыбаясь, и заводили разговор.

«И давайте честно — еда тоже играет огромную роль. После американских супермаркетов и фастфуда попасть в страну, где на каждом углу готовят свежие тако, — это отдельное удовольствие», — заключил российский тревел-блогер.

Ранее россиянка Марина Ершова опровергла стереотип о том, что в Мексике страшно. По ее словам, люди прямо на улицах разговаривают, смеются, продают и покупают, едят и слушают музыку.