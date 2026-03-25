Визовый центр Японии пошел вопреки общей практике других стран

Российские туристы удивлены действиям визового центра Японии. Вопреки обычной практике ВЦ других стран в период высокого спроса на визы они не увеличили сроки рассмотрения документов, а постарались сохранить эти показатели.

© tourdom.ru

Для этого офис VFS Global в Москве увеличил количество слотов в рабочие дни. А еще добавили возможность приема документов и выдачи виз по субботам.

«А что, так можно было?” – не без удовольствия иронизируют в соцсетях туристы, которые обнаружили в системе бронирования новые места.

Доходит до совсем «неприличного» – если верить скринам, которые приводят заявители, сегодня реально было записаться на подачу документов на завтрашний день. Сейчас дипломаты и ВЦ обрабатывают большее число заявок, чем обычно, в связи с периодом цветения сакуры. В отдельных частях Японии сезон уже начался, но будет продолжаться и в апреле.

Напомним, что на оформление виз только в ВЦ Япония перешла полтора месяца назад. Ранее все заявители обращались напрямую в посольство и консульства, где на процесс оформления уходило строго 4 рабочих дня. Смену формата взаимодействия с туристами многие из любителей путешествий в Японию восприняли настороженно. Они полагали, что теперь их настигнут проблемы, которые хорошо известны людям, оформляющим шенген – нехватка слотов, посредники с ботами, долгое ожидание даты подачи документов. Например, визовый центр Франции уже раздал места на май. Но пока что большая часть сложностей обходит любителей Японии стороной.

