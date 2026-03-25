Как отнеслись к пассажирам, вынужденно севшего в Хельсинки самолета

Сотрудники аэропорта Хельсинки оказали всестороннюю поддержку россиянам с рейса Хургада – Санкт-Петербург, который был вынужден совершить незапланированную посадку в столице Финляндии. Об этом «Известиям» рассказала одна из пассажирок, отметив высокий уровень организации помощи и внимательное отношение к людям, оказавшимся в непростой ситуации.

© tourdom.ru

По ее словам, самолет приземлился ранним утром, после чего пассажирам практически сразу предоставили необходимые условия для отдыха. Людям выдали одеяла и питьевую воду, что позволило немного восстановиться после длительного перелета и ожидания. Вскоре россиянам организовали питание: сначала был предложен завтрак, а в дневное время – горячий обед, чай и кофе.

«В 04:30 нас проводили в терминал, а в 5 утра нам уже выдали одеяла и воду. В 07:20 нам принесли первый завтрак – бутерброды трех видов на выбор. Вскоре принесли второй завтрак, а затем дали обед. Нас обеспечили двумя чайниками, принесли чай и кофе. Для нас неожиданно такое отношение к нам. <...> Обстановка была спокойная и достаточно дружелюбная. Мы финнам очень благодарны», – рассказала пассажирка.

Она также добавила, что особое внимание в аэропорту уделили семьям с детьми. Для них была оборудована отдельная игровая зона.

Девушка призналась, что не ожидала столь внимательного отношения и оперативной помощи. Во время пребывания в аэропорту путешественников попросили воздержаться от съемки видео, однако это не повлияло на общее впечатление от происходящего.

Вынужденная посадка самолета была связана с временными ограничениями на прием и отправку рейсов в аэропорту Санкт-Петербурга. Из-за этого воздушное судно было перенаправлено в Хельсинки, где пассажиры сначала оставались на борту, а затем были переведены в терминал. Согласно данным сервиса flightradar24, рейс прибыл в Пулково в 19:51 по местному времени.