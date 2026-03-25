Что происходит с ценами на отдых в Турции

Завершается очередной этап раннего бронирования, и туроператоры отмечают, что цены на летние туры поползли вверх. «Минимальная стоимость недели отдыха за рубежом в период с 1 мая по 30 сентября с вылетом из Москвы на двух человек выросла в марте по сравнению с февралем в среднем на 10–15%. Свою роль сыграло перераспределение спроса на фоне обострения ближневосточного конфликта. Влияет и приближение высокого сезона», – рассказали TourDom.ru в Level.Travel. И добавили, что в отличие от большинства популярных направлений, по их наблюдениям, Турция практически не подорожала:

«Самые бюджетные туры сейчас начинаются от 74 тыс. рублей, так было и в прошлом месяце».

Сохранили февральский дисконт и в ряде пятизвездочных отелей:

«По сравнению с этим периодом в марте существенных изменений в концепции предложений не произошло. Однако мы продолжаем адаптировать условия в зависимости от спроса и загрузки отелей», – рассказали в Rixos.

В Ela Excellence Resort Belek тоже сохранили февральские акции до конца текущего месяца: «Это, в первую очередь, связано с ситуацией на Ближнем Востоке – туристы ищут альтернативу, и для тех, кто рассматривает Турцию, но пока не ”созрел”, мы оставили цены на прежнем уровне».

Аналогичная ситуация в Sherwood Resorts and Hotels / Greenwood Resorts and Hotels:

«Мы приняли решение продлить кампанию раннего бронирования на летний сезон до 31 марта: по сравнению с февралем предложение в целом сохраняется на прежнем уровне. Это стимулирует спрос и предоставляет рынку дополнительное время для принятия решения. Возможно, и далее сохраним такой дисконт на отдельные периоды».

С другой стороны, отмечается, что подобные предложения не носят массового характера: «Основной пул турецких отелей работает в штатном режиме раннего бронирования с классическими условиями. Большие скидки – точечные», – говорят в туроператоре Anex.

«Проверили наши дорогие брони: все подорожали в евро, да и в рублях уже тоже – процентов на 10 точно», – подтвердила Анна Барсегян, генеральный директор ТА «Гуру Тур» (Москва).

А некоторые турагенты заметили более значительный рост на пакеты:

«Сравнила несколько заявок, оформленных в середине февраля с текущими ценами. Например, тур для двух взрослых на 6 ночей в Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa 5* с вылетом из Минвод 6 мая подорожал на 28%. А 7 ночей в Gural Premier Belek 5* для семьи с малышом (вылет из Сочи 8 июля) – на 30%», – говорит Анастасия Полякова, франчайзи компании «Розовый слон» из города Шахты (Ростовская область).

Такое увеличение связано, прежде всего, с транспортной составляющей: из-за блокады Ормузского пролива стоимость авиакеросина в Турции «подскочила» на 30%, что и отразилось на турах. Напомним, что в цене пакета доля перевозки может достигать 70%.

Ранее TourDom.ru писал о повышении топливного сбора: теперь за одного человека, направляющегося в Турцию, нужно платить от 50 до 85 евро (в одну сторону) в зависимости от авиакомпании.