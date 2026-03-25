Россиянам предлагают слетать в популярные у туристов страны за 45 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования замечены выгодные по цене билеты во Вьетнам. Их предлагает авиакомпания AZUR air.

© tourdom.ru

Отправиться завтра, 26 марта, из Москвы на курортный остров Фукуок, обратно – через неделю, 2 апреля, можно за 45,3 тыс. руб., в тариф включен багаж (Здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 18:00 25 марта. – Ред.). С учетом наблюдающегося в последнее время удорожания топлива в иностранных аэропортах, а как следствие – и билетов за границу, стоимость выглядит привлекательной.

На более поздние даты туристов могут заинтересовать места на рейсе AZUR air на другое популярное направление Юго-Восточной Азии – на таиландский остров Пхукет. Слетать туда за 45,3 тыс. руб. предлагается из Перми 31 марта с возвращением 8 апреля, перевозка чемодана уже учтена в цене.