Туристам из Владивостока пообещали рекордное количество рейсов в Пекин

В летнем расписании аэропорта Владивостока значительно расширится программа полетов в Китай, в общей сложности на этом направлении запланировано более 50 рейсов в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани столицы ДФО.

Переход на летнее расписание начинается с воскресенья. В аэропорту отметили, что в новом сезоне продолжится развитие международной маршрутной сети, а пассажирам станут доступны дополнительные направления и увеличенное количество вылетов. Наиболее заметный рост ожидается на китайских маршрутах.

Рекордная интенсивность полетов у Пекина – число рейсов достигнет 28 в неделю. Увеличение обеспечат расширенные программы Air China и China United Airlines. Также вылеты в китайскую столицу сохранят «Аврора», S7 Airlines и Hainan Airlines.

Сообщение с Шанхаем будет поддерживаться рейсами «России» и S7 Airlines с общей частотой до 6 в неделю. На направлении Владивосток – Харбин количество вылетов также увеличится. Программы поставили «Россия», «Аврора», Chengdu Airlines и China Southern Airlines.

Hainan Airlines возобновляет полеты в Далянь с постепенным увеличением частоты до 4 раз в неделю. Кроме того, в летнем сезоне запланированы рейсы «Аэрофлота» в Санья. «Якутия» сохранит сообщение с Ичаном, восстановит программу в Яньтай и рассматривает запуск в Циньхуандао (Бэйдайхэ).

Маршрутная сеть будет расширяться и за пределами Китая. Впервые из Владивостока запустят рейсы во вьетнамский Дананг, их с технической посадкой в Ханое будет выполнять Vietjet Air. Также сохраняются полеты в Камрань «Аэрофлота» и Vietjet Air, на Пхукет продолжит летать российский нацпер.

После длительного перерыва S7 Airlines возвращает рейсы в Бангкок. Помимо этого, Uzbekistan Airways и Centrum Air будут выполнять рейсы в Ташкент, а Air Koryo сохранит авиасообщение с Пхеньяном.