Билеты в Турцию на распродаже «Победы» оказались далеко не дешевыми

Лоукостер «Победа» на начавшейся сегодня акции объявил скидки по всем маршрутам с вылетами до 24 октября включительно.

По промокоду обещан дисконт до 20%, но он зависит от даты бронирования. При покупке 25 марта предлагается сэкономить 13% на багажных тарифах «Выгодный» и 17%, если выбрать «Максимум».

Мы проверили, во сколько обойдутся билеты из Москвы в Анталью на майские праздники: туда – 1-го числа, обратно – 10-го, на этот период приходится 5 нерабочих дней. Перелет с 10 кг багажа с учетом дисконта 13% стоит 73,7 тыс. руб. (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 15:30 25 марта. – Ред.).

Перевозчики, не объявлявшие распродаж, доставят в те же даты на турецкий курорт и обратно значительно дешевле. Например, «Уральскими авиалиниями» туда, авиакомпанией Corendon Airlines – обратно, можно слетать за 58,5 тыс. руб., багаж включен в цену.

А места на чартерном рейсе Soutwind стоят 64,5 тыс. руб.

Не получится сэкономить, воспользовавшись акцией «Победы» и у тех, кто решит отправиться на 3 праздничных дня – с 1 по 3 мая из российской столицы в Стамбул. За round trip придется заплатить с учетом скидки 55,5 тыс. руб.

При этом S7 Airlines отвезет в турецкий мегаполис и обратно за 49,5 тыс., причем багажа можно взять вдвое больше – 23 кг, а время вылетов не менее удобное, чем у лоукостера.