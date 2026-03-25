В Хайнане могут открыть консульство России

Борис Титов, спецпредставитель Владимира Путина, планирует обратится в МИД с просьбой открыть консульство РФ на Хайнане. Об этом сообщает пресс-служба бывшего бизнес-омбудсмена.

По его словам, в прошлом году остров посетили больше 500 тыс. российских туристов, что на 56% больше, чем в 2024-м. Однако сейчас интересы граждан РФ на отдыхе обслуживает консульство в Гуанчжоу.

«Делать это непосредственно на Хайнане было бы удобнее», – объясняет Титов.

Кроме того, Китай рассчитывает на увеличение частоты и географии рейсов в Хайнань из России. О планах, в частности, рассказал вице-губернатор провинции Чжао Фэн.

В настоящее время прямые авиарейсы между российскими городами и Хайнанем выполняются по 10 маршрутам: из Хайкоу и Санья в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Уфу, Новосибирск, Хабаровск, Красноярск, Владивосток, Улан-Удэ и Екатеринбург. Совокупная частота полетов превышает 20 рейсов в неделю, уточнили представители делегации.