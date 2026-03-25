Российские туристы массово отменяют туры на Ближний Восток

Российские туристы массово отказываются от туров в ОАЭ и другие страны Персидского залива на март и апрель. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), большинство граждан хотят перебронировать отдых на другие направления.

«Туристы активно отказываются от апрельских поездок в закрытые для продажи туров станы: ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию. Большинство туристов предпочитает не ждать возвратов, а заменить купленные туры на другие направления. По оценкам участников рынка, в отдельных компаниях перебронируют до 70-80% отмененных туров в ОАЭ, Катар и Оман», — говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что в качестве альтернативы россияне традиционно выбирают Египет, Турцию и Таиланд.

До этого сообщалось о панике российских туристов в Египте на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В частности указывалось на то, что россияне испытывают дискомфорт в связи с полетами истребителей над пляжами в Шарм-эш-Шейхе.