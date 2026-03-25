В Казахстане туристам предложили срочно оплатить забронированные поездки

Казахстанским туристам предложили срочно внести полную оплату за забронированные туры, в противном случае цена вырастет. Тема активно обсуждается в среде турагентов. Они, разумеется, недовольны, так как именно им приходится в большинстве случаев объясняться с клиентами, которые зачастую не готовы внести оставшиеся 70% суммы, рассчитывая это сделать позже.

© tourdom.ru

По договору между авиакомпанией и туроператором перевозчик вправе повысить стоимость своих услуг в случае резкого роста цен на энергоносители – что и произошло: в апреле авиаперевозка в Казахстане подорожает:

«На 20–70 долларов за билет. Но согласно законодательству, мы не имеем права увеличивать цену полностью оплаченного тура. Поэтому мы говорим, что нам нужно сейчас выписать билеты, чтобы зафиксировать сумму. И предупреждаем: если клиент решит внести оставшиеся деньги за 10 дней до поездки, это будут уже другие цифры», – пояснили TourDom.ru в туроператоре «Компас».

В России турагентов тоже предупредили: размер топливного сбора возрос. Теперь за одного человека, направляющегося во Вьетнам, Египет, ОАЭ, Таиланд или Индию, надо платить 40 долларов в одну сторону, в Турцию – от 50 до 85 евро в зависимости от авиакомпании. Но есть важный нюанс – это касается только новых бронирований. Стоимость по уже оформленным заявкам остается без изменений, даже если они оплачены лишь частично.