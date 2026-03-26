Какие туристы в основном едут из России во Вьетнам

Основная часть путешественников из России – это люди в возрасте 30–50 лет, они отдыхают, как правило, с семьями. Приезжает и много туристов постарше – их привлекают размеренный ритм курортной жизни и дружелюбная атмосфера, пишет местное издание Tri Thức – Znews со ссылкой на данные Национального управления туризма.

Обычно россияне остаются на длительный срок – от 15 до 30 дней, они отличаются стабильным уровнем расходов и высокой долей повторных визитов, чем вносят значительный вклад в развитие местной туристической инфраструктуры, отметили в ведомстве.

Там также обратили внимание на потребительское поведение гостей из России: днем они отдают предпочтение пляжному отдыху и водным развлечениям, совмещая их с культурной программой. Вечером спрос смещается в сторону впечатлений – растет интерес к вечерним шоу, передвижению по городу, а также к качественным напиткам. Музыка, гастрономия и общение считаются важной частью поездки.

Глава отраслевого департамента Нгуен Чунцин назвал Россию одним из самых быстрорастущих рынков въездного туризма. За первые 2 месяца 2026 года во Вьетнам приехало почти 250 тыс. российских туристов – на 300% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. По мнению местных властей, спрос на длительные туры со стороны россиян в ближайшее время будет увеличиваться.