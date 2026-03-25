Туры в Египет могут заметно подорожать

Египетские аэропорты уже во второй раз за последние 2 недели подняли цены на авиакеросин. Первое подорожание было 12 марта: тонна топлива для заправки авиалайнеров стала стоить более 1,5 тыс. долларов. А с 22 марта тариф вырос еще на 20%. Об этом порталу TourDom.ru рассказали туроператоры.

Соответственно, авиакомпании вынуждены поднимать расценки за кресла для партнеров – заказчиков чартерных рейсов в Египет. «Изначально по контракту перевозка одного пассажира из Москвы в Шарм-Эль-Шейх и обратно обходилась нам в 400 долларов. После первого подорожания – в 440, а теперь – в 470», – поделились цифрами в одной из туроператорских компаний.

Требовать с туристов доплату за ранее проданные туры туроператоры не имеют права. При этом на некоторые предстоящие рейсы уже реализовано по ранним бронированиям до 50% мест. Для компенсации дополнительных трат, остается только закладывать удорожание перевозки в текущие цены турпакетов, однако и это не всегда возможно. «Чтобы хоть что-то заработать, мы должны взять с очередных покупателей на 70 долларов больше, и еще столько же – для покрытия убытков по турам, проданным прежде. На семью из 3 человек это рост стоимости почти на 500 долларов, люди просто не готовы столько платить», – привел нехитрую арифметику один из наших собеседников.

Участники рынка не исключают, что часть полетных программ в Египет – как из Москвы, так и из регионов придется снимать. Они рискуют стать убыточными, а летать «в минус» туроператоры не могут себе позволить.

Альтернатив резко подорожавшей заправке в Египте фактически нет. При вылетах из южных городов РФ относительно небольшое расстояние до пунктов назначения позволяет брать на борт некоторый запас топлива, но его все равно не хватит на обратный путь. Если же рейсы из Москвы или центральных регионов России, нужно заливать в аэропортах Шарм-эль-Шейха или Хургады полный объем авиакеросина.