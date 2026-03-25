В Госдуме спрогнозировали резкий рост поездок россиян в КНДР

Число поездок россиян в Северную Корею в 2026 году резко вырастет: на 20–40% по сравнению с 2025-м, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по туризму Сергея Кривоносова.

«Если в 2024 году это было чуть больше 1 тыс. поездок, а в 2025 – порядка 5 тыс., то по итогам 2026 года можно ожидать рост в пределах 20–40%», – отметил депутат, взяв в качестве ориентира цифру в 6–7 тыс. туристов.

По его словам, существуют объективные факторы, которые будут сдерживать рост спроса: ограниченное количество туров, недостаточная пропускная способность направления, визовые и административные процедуры. Кривоносов напомнил, что самостоятельный туризм в КНДР невозможен: все поездки осуществляются через аккредитованных туроператоров, по заранее утвержденной программе и в сопровождении местных гидов. Любые отклонения от маршрута исключены, уточнил депутат.

Рост числа поездок в КНДР зампред думского комитета по туризму прогнозирует из-за изменения географии выездного туризма россиян, интереса к новым, нестандартным маршрутам, развития межгосударственного взаимодействия и туристических программ.

В середине января TourDom.ru писал, что туристы из России смогут ездить в Северную Корею на автобусах после завершения строительства нового моста через реку Туманная на границе Приморского края и КНДР. Этот путепровод станет первой полноценной дорогой между двумя странами. На сегодняшний день россияне могут попасть в Северную Корею несколькими способами: авиарейсами, включая недавно запущенные прямые перелеты из Москвы в Пхеньян, а также по железной дороге между Хасаном и Тумангангом.