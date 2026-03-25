17 туроператоров готовы вернуть туристам деньги за отмененные поездки

«Турпомощь»: 17 туроператоров готовы вернуть туристам деньги за туры через ФПО
Около 17 крупных туроператоров выразили готовность использовать средства фондов персональной ответственности (ФПО) для возврата денег туристам за отмененные поездки на Ближний Восток. Об этом сообщил глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
По его словам, речь идет о компаниях, работающих с массовыми туристическими направлениями. Точный объем выплат пока не определен, поскольку туроператоры продолжают собирать информацию и формируют реестр обращений от клиентов. Окончательные параметры требований, как ожидается, станут ясны лишь через несколько месяцев. При этом совокупная сумма средств в фондах персональной ответственности у заявивших компаний оценивается в 2 млрд руб., этого объема должно быть достаточно для выполнения обязательств.
Он также отметил, что в ближайшее время к механизму использования ФПО могут присоединиться и другие участники рынка, включая нишевых туроператоров, работающих преимущественно с индивидуальными турами. В ассоциации не исключают, что интерес к такой мере могут проявить до 30% компаний, входящих в «Турпомощь».
В то же время продолжаются переговоры с туристами и поиск альтернатив отмененным поездкам. По оценке ассоциации, большинство клиентов, вероятно, предпочтут договориться с туроператорами и турагентствами о переносе путешествий или замене направления, а не о полном возврате средств.
Ранее правительство России разрешило туроператорам использовать средства ФПО для компенсаций за отмененные туры в ряд стран Ближнего Востока. Речь идет о поездках в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль с датами вылета в период с 28 февраля по 31 марта.