Турпоток из России во Вьетнам за год вырос почти втрое

Туристический поток из России во Вьетнам по итогам 2025 года увеличился почти в 3 раза и достиг 690 тыс. человек. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Российско-вьетнамском бизнес-форуме.

По его словам, рост связан с расширением географии и частоты прямых рейсов между странами, а также высоким спросом на поездки. Сейчас Россия входит в пятерку крупнейших источников туристов для Вьетнама и рассчитывает занять лидирующие позиции.

В обратном направлении поток также растет. Число поездок из Вьетнама в Россию увеличилось примерно на 36%.

Российские власти обсуждают дальнейшее упрощение поездок. В частности, в России рассматривают возможность смягчения въездных требований для граждан Вьетнама, включая вариант безвизового въезда для организованных туристических групп.

Сейчас во Вьетнам россияне могут въезжать без визы, это один из ключевых факторов роста турпотока.