Как изменился спрос россиян на перелеты в Китай

Объем ранних бронирований авиабилетов в Китай на предстоящее лето увеличился в 3,5 раза по сравнению с показателем марта 2025 года. Об этом говорится в исследовании сервиса "Купибилет", с которым ознакомился ТАСС.

"Общий объем ранних бронирований в Китай вырос в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя цена перелета в одну сторону на одного человека незначительно снизилась: с 25,5 тыс. руб. в 2025 году до 24,8 тыс. руб. в 2026 году", - сообщили в компании.

Лидером по спросу остается Пекин - на него приходится 36% всех бронирований со средним чеком 24,4 тыс. руб. Второе место занимает Шанхай с долей 18% и средним чеком 25,6 тыс. руб. Замыкает тройку Гуанчжоу - 7% бронирований и средний чек 26,7 тыс. руб. Далее следуют Санья, Чэнду, Циндао, Чунцин, Чжанцзяцзе, Харбин, Нанкин, Хайкоу, Сиань и Шэньчжэнь. В 2026 году в структуре бронирований появились Хайкоу, Сиань и Шэньчжэнь, в 2025 году туристы не выбирали эти направления, отметили в сервисе.

Согласно исследованию, год назад структура бронирований была значительно более сконцентрированной. На Пекин приходилось 40% всех бронирований, на Шанхай - 31%, на Циндао - 10%. Остальные направления в сумме занимали 19%. В 2026 году доля Пекина снизилась до 36%, Шанхая - до 18%, а доля новых направлений, которых не было в прошлом году, составила уже 15% от общего объема.