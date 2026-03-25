«Чувствуешь себя неловко». Блогерша побывала на Кубе и поделилась впечатлениями

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала на Кубе и описала ее фразой «чувствуешь себя неловко, даже если просто приехал отдыхать». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснила, что в пятизвездочном отеле «все включено» за 16 дней белье и полотенца поменяли один раз, а пыль на тумбочках не вытирали ни разу.

«Горничная, судя по всему, заходила в номер ровно с одной целью — проверить, оставили ли ей на тумбочке доллар. Не оставили — разворачивалась и уходила», — предположила она.

Россиянка пожаловалась и на настойчивых музыкантов, которые преследуют туристов на улицах и в барах и молча требуют, чтобы те им заплатили.

«Формально тебя никто ни о чем не просит. Но ощущение, что ты в чем-то провинился, появляется само», — призналась она.

Путешественница рассказала, что средняя зарплата на Кубе — около 40 долларов (3,2 тысячи рублей) в месяц. При этом одно блюдо в кафе стоит 10-20 долларов (818-1,6 тысячи рублей), поездка на такси — минимум 20 долларов, а номер в отеле — 200 долларов (16,3 тысячи рублей) за ночь.

Лисейкина выразила мнение, что туризм — это единственная возможность для местных жителей заработать нормальные деньги, поэтому люди «используют этот шанс так, как умеют».

«Я это понимаю. Честно. Но понимание не делает отдых более комфортным», — заключила автор.

Ранее эксперт по туризму Майя Котляр рассказала об отдыхе туристов на Кубе на фоне критической ситуации из-за нехватки топлива. По ее словам, после пандемии коронавируса в стране стало «в разы хуже».