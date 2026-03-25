Консьерж элитного отеля рассказал о самой необычной просьбе постояльца

Работающий консьержем в элитном отеле Лас-Вегаса пользователь Reddit с ником InternationalLong754 рассказал о самой необычной просьбе постояльца гостиницы. Он заявил, что на нее было потрачено несколько десятков тысяч долларов.

По словам консьержа, самой необычной стала просьба одного из постояльцев привезти обычный бургер из «Макдоналдса».

«Это должен был быть бигмак из конкретного ресторана сети в Нью-Йорке. Деньги не были проблемой. Мы сделали это примерно за 11 часов», — написал автор.

Он уточнил, что не знает, во сколько клиенту обошлось его желание, однако упомянул, что для этого был арендован частный самолет. Согласно его подсчетам, постоялец заплатил от 95 тысяч до 180 тысяч долларов (от 7,7 миллиона до 14,6 миллиона рублей) за бургер стоимостью 15 долларов (около 1200 рублей).

Ранее другая сотрудница роскошного отеля рассказала о самом необычном постояльце. Мужчина был практически постоянно пьян, а в тех немногих случаях, когда он общался с персоналом в вестибюле, у него случались проблемы с кишечником.