Эксперты подсчитали потери туроператоров из-за войны на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке, который привел к проблемам с авиатопливом в разгар пляжного сезона в теплых странах, обернулись провалом в туриндустрии, сообщает Forbes.

Российские самостоятельные путешественники потеряли треть стыковочных маршрутов, а спрос на организованные зарубежные туры упал на 30-40%. Из-за войны отечественные туроператоры суммарно потеряли около 7 млрд рублей. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Компенсировать потери продажами турпакетов в Египет, Таиланд и Вьетнам, которые ближневосточный конфликт не затронул, туроператоры вряд ли смогут.

Рост цен обусловлен и возросшими расходами авиаперевозчиков, так как маршруты удлинились, рейсы отменяются и переносятся, операционные затраты увеличиваются. Авиакомпании перекладывают эти расходы на пассажиров, повышая стоимость билетов и плату за топливный сбор. В результате цены на авиабилеты на некоторых маршрутах выросли на 82%.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН призвал помочь тем туроператорам России, убытки которых из-за отмены туров на Ближний Восток превысили 10%.