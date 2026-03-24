Страна Ближнего Востока частично разрешила полеты в своем воздушном пространстве

Авиационные власти Сирии ограниченно разрешили транзитные полеты самолетов через воздушное пространство республики в третьи страны. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации "Дамаск", отвечающей за авиационный трафик над страной.

«Для транзитных полетов выделен коридор от границы с Турцией в направлении Средиземного моря до границы с соседним диспетчерским районом под управлением Никосии», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что после начала военной операции США и Израиля против Ирана полеты гражданской авиации в Сирии разрешены только в международный аэропорт Алеппо. Для них определены три коридора — два в направлении границы с Турцией и один — в сторону Средиземного моря.