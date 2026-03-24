Рейсы в Даламан и Бодрум заявлены только из четырех городов

Многие турагенты с нетерпением ждут, когда из Екатеринбурга и Казани появятся рейсы на курорты Эгейского побережья Турции – в Даламан и Бодрум. Однако, по данным агрегаторов, полетных программ из этих городов по-прежнему нет в расписании.

«Из Кольцово до сих пор не заявлены рейсы в Даламан. В прошлом году в это же время они точно были в системах бронирования, мы вовсю их продавали, туристов начали возить уже с конца апреля, – рассказывает один из турагентов. – Сейчас же у нас нет возможности предлагать туры на Эгейское побережье, что очень неудобно. Клиенты спрашивают это направление».

Летом-2025 туристы могли улететь в Даламан, помимо Москвы и Петербурга, из двух городов-миллионников – Казани и Екатеринбурга – на лайнерах Red Wings. В Бодрум можно было попасть на прямых рейсах не только из столицы, Пулково и Минеральных Вод, но и из Сочи лайнерами той же авиакомпании.

По данным сервиса Tourvisor, на летний сезон – 2026 перелеты на турецкие курорты Эгейского моря пока запланированы из четырех городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Минеральных Вод.

Из столицы ежедневные вылеты в Даламан и Бодрум анонсирует «Аэрофлот», туры с такой перевозкой предлагает Библио-Глобус. На оба курорта собираются возить туристов турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus Airlines. Турпакеты можно приобрести у туроператоров Anex, Fun&Sun, Coral Travel, Pegas, Sunmar. Рейсы в Даламан запланированы также у AZUR air и «Победы».

Пассажирам из Петербурга летом будет доступен перелет в оба аэропорта Эгейского побережья на борту Turkish Airlines (туры предлагают Anex, Pegas и Coral Travel). А жители Краснодара и Минеральных Вод смогут добраться в Бодрум на лайнерах Red Wings (туроператор IZI Tour).

Можно предположить, что в прошлом сезоне самолеты на Эгейское побережье загружались не так хорошо, как на самый востребованный турецкий курорт – Анталью. Поэтому туроператоры формируют расписание рейсов в Бодрум и Даламан во вторую очередь, к тому же сами вылеты в эти аэропорты обычно начинаются позднее.