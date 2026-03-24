Слетать в Хургаду из Сочи предлагается дешевле, чем в Питер

Туристов на юге России вновь радуют недорогими билетами в Египет. Если на прошлой неделе бюджетно отправиться из Сочи в Шарм-эль-Шейх предлагала авиакомпания AlMasria, то на этой эстафету подхватила Nesma Airlines.

Она доставит на курорт Хургада 7 апреля, обратно – через неделю, 14-го, за 13,7 тыс. руб., включая перевозку чемодана (указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 18:00 24 марта. – Ред.).

Интересно, что спецпредложение появилось в системах онлайн-бронирования за 2 недели до вылета, а не «в последний момент», как это обычно бывает.

Ближайшая по стоимости альтернатива на те же даты обойдется в 2,5 раза дороже – 34,3 тыс. руб., а с багажом – 43,3 тыс. Причем перелет двумя авиакомпаниями – «Уральскими авиалиниями» и Pegasus с длительными пересадками в Стамбуле: на обратном пути – более суток. Впрочем, это может подойти туристам, желающим совместить отдых в Египте с ночевкой и экскурсиями в турецком мегаполисе.

Отметим, что прямой чартерный рейс Nesma в Хургаду вдвое дешевле, чем по внутреннему маршруту из Сочи в Санкт-Петербург. Слетать в Северную столицу и обратно с 7 по 14 апреля стоит от 26,6 тыс. руб., а с багажом – 32,6 тыс., наиболее бюджетный вариант на эти даты у «Аэрофлота».

Ранее мы писали, из каких городов туроператоры поставят летом новые рейсы во Вьетнам.