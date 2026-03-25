Открыта продажа билетов на прямые электрички между Россией и Белоруссией

Продажа билетов на первые трансграничные пригородные поезда между Россией и Белоруссией уже открыта. Речь идет о прямых маршрутах Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск, где больше не потребуется пересадка на границе, сообщил Минтранс.

© tourdom.ru

Перевозчиком выступит Центральная пригородная пассажирская компания. Билеты на рейсы начала апреля уже можно купить в кассах на станциях и онлайн через сервисы РЖД, в ближайшее время они появятся и на платформах ЦППК.

Время в пути из Смоленска в Витебск составит около 2 часов, в Оршу 1 час 40 минут. Стоимость билета – 435 рублей и 500 рублей соответственно.

На маршрутах будут курсировать современные поезда: в Витебск отправят дизельные составы РА-3, в Оршу электропоезда ЭП3Д. Расписание синхронизировали с составами на Москву, Санкт-Петербург, Минск и другие города, чтобы сократить время пересадок.

Запуск прямых электричек позволит сэкономить более 1,5 часа в пути за счет отмены пересадки на границе. Как отметил министр транспорта Андрей Никитин, за три года новые маршруты могут привлечь около 110 тыс. дополнительных пассажиров.

В дальнейшем планируется расширить сеть и запустить прямые рейсы по направлениям Великие Луки – Полоцк, Великие Луки – Витебск и Брянск – Гомель.