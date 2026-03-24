Туроператоры расширяют полетные программы на вьетнамские курорты на летний сезон – 2026. Эксперты полагают, что спрос на направлении будет расти – оно уже конкурирует с такими популярными странами, как Таиланд.

Новые маршруты появятся, в частности, в Нячанг из Москвы и Екатеринбурга. Программу в партнерстве с авиакомпанией Red Wings организуют туроператоры Fun&Sun, Anex и «Интурист». Из Домодедово вылеты начнутся с 30 марта: сначала они запланированы с периодичностью 2 раза в неделю, позже добавится третий еженедельный рейс. Из Кольцово туристов начнут возить в аэропорт Камрань с 5 апреля – дважды в неделю.

Ранее о расширении полетной программы из Москвы в Нячанг информировал и «Аэрофлот»: нацперевозчик поставил два дополнительных рейса в неделю начиная с 23 марта. Туры предлагает Библио-Глобус.

В летнем расписании заявлены перелеты из Барнаула и Новокузнецка в Дананг. Вьетнамская авиакомпания VietJet Air собирается выполнять их с периодичностью раз в 10 дней. Ранее перевозчик анонсировал вылеты на этот курорт из Владивостока, Хабаровска и Благовещенска. Турпакеты с таким авиаперелетом формирует Anex.

Согласно планам туроператоров и авиакомпаний, туристам, вылетающим из Москвы, доступен максимальный выбор перевозки в Нячанг. Помимо указанных рейсов Red Wings, в расписании – ежедневные рейсы «Аэрофлота». Полетная программа на курорт заявлена также у Nordwind (туры можно забронировать у Pegas и Coral Travel) и «Икара» (туроператор Fun&Sun).

Есть выбор перелетов во Вьетнам и у туристов из Новосибирска и Екатеринбурга. Из Толмачево пассажиры смогут добраться до Нячанга в июне 2026-го рейсами «Аэрофлота», «Икара» и VietJet Air. Из Кольцово – самолетами «Аэрофлота», Nordwind и Red Wings.