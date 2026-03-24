Израиль возобновил эвакуационные автобусные рейсы для туристов

Министерство туризма Израиля сообщает о повторном запуске автобусов, на которых иностранных туристов будут вывозить к наземным пограничным переходам с Египтом и Иорданией. Оттуда путешественники смогут самостоятельно добраться до международных аэропортов.

Автобусы отправятся из Иерусалима 25 и 26 марта в 11:00 мск. Решение связано с текущей ситуацией в сфере безопасности и ограниченными возможностями авиасообщения.

В аэропорту Бен-Гурион действуют жесткие правила: сокращено число рейсов и пассажиров, а иностранные авиакомпании по-прежнему не выполняют полеты.

По данным ведомства, сейчас в Израиле остается около 8,7 тыс. иностранных туристов, въехавших за последний месяц.

Эвакуационные автобусные перевозки уже организовывали в начале военной операции, но затем их приостановили после частичного открытия воздушного пространства. Теперь на фоне новых ограничений программу возобновили.