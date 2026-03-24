Авиакомпании Вьетнама отказываются от части рейсов

Авиакомпании Вьетнама начали пересматривать расписание и отказываться от части внутренних рейсов на фоне роста цен и дефицита авиационного топлива, сообщает Bloomberg. Причиной называют обострение ситуации в Персидском заливе.

С 1 апреля государственная Vietnam Airlines сократит около 20 рейсов. О корректировке программы также заявили лоукостер VietJet и авиакомпания Bamboo Airways. Последняя планирует сохранить перевозки в пиковые периоды, но предупредила о снижении частоты полетов.

Проблемы с топливом фиксируются и в других странах региона. Власти Филиппин не исключают ограничения на авиасообщение. По словам президента страны Фердинанда Маркоса – младшего, некоторые государства уже отказались обеспечивать заправку самолетов, из-за чего перевозчикам приходится брать дополнительный запас топлива на весь маршрут.

На этом фоне авиакомпании Азии готовят антикризисные меры. Усиление конфликта может привести к серьезному топливному кризису и росту затрат перевозчиков, что в итоге отразится на расписании и стоимости перелетов.