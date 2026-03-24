Филиппины могут остаться без авиасообщения

Власти Филиппин не исключают введения ограничений на авиасообщение на фоне возможного дефицита авиационного топлива, связанного с конфликтом в Персидском заливе. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил президент страны Фердинанд Маркос – младший.

По его словам, ряд государств уже уведомили филиппинские авиакомпании о невозможности обеспечить заправку самолетов на своей территории. В связи с этим перевозчикам приходится брать дополнительный запас топлива на весь маршрут, включая обратный перелет, что особенно осложняет выполнение дальнемагистральных рейсов.

Отвечая на вопрос о вероятности приостановки полетов, глава государства отметил, что власти рассчитывают избежать такого сценария, однако полностью исключать его нельзя.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке авиакомпании стран Азии начали готовить антикризисные планы. Усиление конфликта может привести к крупнейшему нефтяному кризису со времен 1970-х годов, что особенно чувствительно для Филиппин, поскольку государство в значительной степени зависит от импорта нефти, преимущественно из Ближневосточного региона. Это повышает риски нехватки топлива и резкого роста внутренних цен на энергоресурсы.

Крупнейший филиппинский лоукостер Cebu Air ранее сообщил о намерении с апреля сократить количество рейсов. В авиакомпании пояснили, что решение связано с резким удорожанием топлива на фоне кризиса на Ближнем Востоке.