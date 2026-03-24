Индия с 1 апреля полностью отменит бумажные карты прибытия

С 1 апреля 2026 года Индия полностью переходит на электронные карты прибытия. Бумажные анкеты, которые раньше заполняли по прилете или в самолете, больше принимать не будут. Об этом сообщили в международном аэропорту Дели.

Электронную карту прибытия нужно заполнить заранее онлайн, причем сделать это необходимо не ранее чем за 4 дня и не позднее чем за 72 часа до въезда в страну. Если оформить анкету в этот период, дополнительных документов на границе не потребуется.

Тех, кто задержится с оформлением и заполнит анкету позже, чем за 72 часа до прилета, попросят показать QR-код. В карту вносятся стандартные данные: паспорт, дата въезда, адрес проживания и контактная информация.

Система e-Arrival Card начала работать в Индии с октября 2025 года как альтернатива бумажным формам. Переходный период длился несколько месяцев, теперь страна полностью отказывается от прежнего формата.

Важно учитывать, что карта прибытия не заменяет визу. Для россиян по-прежнему требуется e-Visa, которую нужно оформить заранее.