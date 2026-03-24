Посол: российский турпоток на Мальдивы остается стабильным

Турпоток на Мальдивы остается устойчивым, ежедневно на архипелаг прибывает несколько сотен российских туристов, несмотря на напряженную международную обстановку. Об этом сообщил посол РФ в Мале Леван Джагарян.

По словам дипломата, в настоящее время на Мальдивах нет россиян, которые не могли бы покинуть страну. Все туристы, столкнувшиеся с трудностями при возвращении домой после отмены стыковочных рейсов на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, смогли вылететь альтернативными маршрутами через третьи государства либо прямыми рейсами авиакомпании «Аэрофлот».

Посол также отметил, что для оперативной связи с гражданами возобновили работу сайт и электронная почта Генерального консульства России в Мале. Через эти каналы россияне могут напрямую обращаться за помощью в случае возникновения экстренных ситуаций.

Как подчеркнул Леван Джагарян, дипломатические службы продолжают отслеживать ситуацию и поддерживать связь с туристами, находящимися на территории Мальдивской Республики.