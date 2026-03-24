Туристов предупредили об «огненных» медузах на Пхукете

Туристов предупредили о высокой концентрации ядовитых медуз у пляжей Пхукета. Особенно осторожным следует быть у островов Рача-Яй и Майтон, сообщает Департамент морских и прибрежных ресурсов провинции (DMCR).

© tourdom.ru

Там были обнаружены медузы семейства пелагии (Pelagidae) отряда дискомедуз (Semaeostomeae). В ходе наблюдений специалисты зафиксировали плотность до 40 особей на 100 м акватории в районе Рача-Яй и до 50 на участке у Майтона. В быту этих медуз называют «огненными» из-за способности вызывать болезненные ожоги при контакте с кожей.

В DMCR призвали отдыхающих соблюдать меры предосторожности и внимательно следить за предупреждениями властей. При соприкосновении с медузой рекомендуется как можно быстрее обратиться к пляжным спасателям, которые обладают необходимыми средствами для оказания первой помощи. Если их рядом нет, пораженный участок следует промыть морской водой, избегая использования пресной, после чего обработать кожу уксусом, не растирая место ожога.

При появлении тяжелых симптомов туристам необходимо вызвать скорую помощь по номеру 1669.

Местные СМИ отмечают, что появление большого количества медуз носит временный и локальный характер. Подобные ситуации возникают из-за природных факторов – течения и приливы периодически выносят морских обителей к береговой линии, после чего их концентрация постепенно снижается.