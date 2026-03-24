Российские туристы в Гоа остались без фирменных блинчиков

Гоа предрекали газовый и топливный коллапс из-за войны на Ближнем Востоке. Местный депутат и владелец нескольких отелей Майкл Лобо неделю назад говорил, что ограничения в поставках СПГ из-за конфликта на Ближнем Востоке могут привести к закрытию как минимум половины кафе и ресторанов. Российские туристы, которые собираются на индийский курорт, всерьез обеспокоены, работают ли кафе, можно ли вызвать такси.

«Читала, что и с газом проблема, и с бензином», – волнуется москвичка.

Туристы, которые сейчас отдыхают в Гоа, успокаивают – жизнь течет своим чередом, до катастрофы далеко:

«Не паникуйте, такси ходят, байки тоже, с голода не умрете».

Хотя обстановка не идеальна, туристы все же сталкиваются с бытовыми неудобствами. Например, есть жалобы на закрытые бары и рестораны в административном центре Северного Гоа Панаджи. В некоторых заведениях урезают меню, в других повышают стоимость блюд, правда не сильно – на 20–50 рупий (17–40 руб.), в гостиницах на завтрак отказываются от специалитетов, например от фирменных веганских блинчиков мосала доса.

«Все есть – и газ, и электричество. Разве что перестали носить и показывать рыбу, которую смогут приготовить, но под заказ могут привезти и приготовить все, что есть на рыбном рынке», – рассказывает еще один турист.

По всей видимости, глобальных проблем с газом удалось избежать благодаря договоренности правительства Индии с Ираном о пропуске танкеров через заблокированный исламской республикой Ормузский пролив. По данным портала Lloyd’s List, с середины марта по безопасному коридору прошло около десятка судов, в том числе индийские.

