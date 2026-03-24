В России обсуждают реформу финансовых гарантий в выездном туризме

Дмитрий Вахруков, замминистра экономического развития России, рассказал в беседе с RT о том, что в ведомстве обсуждается вопрос реформирования системы ответственности туроператоров для защиты туристов за рубежом в экстренных ситуациях.

«У нас действительно обсуждается вопрос именно реформирования системы ответственности. Вариантов масса. Наша главная задача, чтобы в экстренных ситуациях, которые сейчас касаются только банкротства туроператоров, в других экстренных ситуациях люди, которые поехали в турпоездку за рубеж, тоже были защищены. То есть, чтобы не возникало вопросов с финансированием продления проживания, вопросов с удорожанием рейсов на вывоз и так далее», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, текущие объёмы фондов глобальные риски покрыть не могут.

«Поэтому будем двигаться в сторону того, чтобы максимальное число рисков покрывать с использованием различных механизмов, которые сейчас обсуждаются», — заключил Вахруков.

Ранее сообщалось, что страховку от невозврата из отпуска и форс-мажоров предложили ввести для граждан России.