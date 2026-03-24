Минэк увидел риски для транзитного туризма в Таиланд, на Мальдивы и Шри-Ланку

Обострение ситуации на Ближнем Востоке создает риски для транзитного туризма из России в страны Азии, при этом долгосрочного снижения интереса к поездкам в ОАЭ не ожидается. Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

По его словам, возможное сокращение турпотока будет носить временный характер и продлится лишь на период нестабильной обстановки. После нормализации ситуации спрос со стороны российских туристов способен восстановиться в короткие сроки. При этом наибольшие риски связаны с транзитными маршрутами, поскольку значительная часть путешественников добиралась через Дубай в такие популярные страны, как Мальдивы, Шри-Ланка и Таиланд. Именно этот сегмент, по оценке замминистра, может пострадать сильнее всего.

Дмитрий Вахруков также отметил, что государства Ближневосточного региона, не вовлеченные в конфликт, включая ОАЭ, Оман и Катар, выражают обеспокоенность сокращением числа российских туристов. По его словам, представители дипломатических миссий этих стран поднимают данный вопрос на встречах с российской стороной.

Он напомнил, что решения о введении или отмене ограничений на поездки принимаются на основании официальных рекомендаций МИД России. Именно позиция внешнеполитического ведомства служит основанием для корректировки туристических рекомендаций и действий туроператоров.

Ранее, 3 марта, Минэкономразвития РФ рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, включая ОАЭ, а туроператорам временно приостановить продажу туров в регион из-за угроз безопасности.