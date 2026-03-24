Китай планирует туристические погружения на глубину 1000 метров

По данны газеты South China Morning Post, китайские инженеры завершили проект первого в стране туристического подводного аппарата, способного погружаться на глубину до 1000 метров. Это шаг к прямой конкуренции с западными компаниями, долгое время контролировавшими рынок элитного дайвинга.

Прототип планируется завершить к концу 2026 года, а полномасштабные коммерческие экспедиции намечены к 2030 году. Аппарат рассчитан на перевозку четырех пассажиров за один рейс. Стоимость билетов варьируется от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов, что соответствует цене эксклюзивных космических туров, только в этом случае путешественники смотрят не в космос, а на бездну океана.

Технология и борьба с давлением

Главная инженерная задача — выдержать давление, которое в тысячу раз превышает атмосферное. Особенно сложным оказалось создать прозрачное окно, способное выдерживать давление на большой глубине и обеспечивать обзор на 360 градусов. В Уси решили эту задачу с помощью многослойного композитного стекла и специального армирования корпуса, что позволяет одновременно сохранять безопасность и комфорт пассажиров.

Полуночная зона, в которую будут погружаться туристы, расположена на глубине от 1000 до 4000 метров. Здесь полная темнота, температура держится около 4°C, а давление настолько велико, что любое погружение требует тщательно продуманной конструкции и защиты.

Вдохновение из науки

Хотя в Китае уже есть десятки туристических подводных лодок, большинство из них рассчитано на мелководье — всего около 20 метров. Новое судно опирается на решения рекордных научных аппаратов «Цзяолун» и «Дип Си Уорриор», адаптируя их для безопасного туризма. Команда использовала многолетний опыт исследований глубоководных аппаратов, а также современные технологии композитных материалов и гидродинамики, чтобы минимизировать риск повреждений и увеличить обзор для пассажиров.

Система управления аппаратом позволяет плавно маневрировать даже в узких участках, а резервные системы жизнеобеспечения обеспечивают работу всех основных механизмов в случае отказа электроники.

Безопасность и рынок

Рынок глубоководного туризма традиционно контролируют западные бренды, такие как Triton и U-Boat Worx. Главный фактор успеха китайского проекта — баланс между высокой ценой и строгими стандартами безопасности. Напомним, в 2023 году катастрофа подводной экспедиции «Титан» напомнила, насколько опасны такие погружения.

«Некоторых отпугивают риски, но всегда есть энтузиасты, готовые к экстремальным приключениям», — говорит Адель Доран из Шеффилдского университета имени Халлама.

По оценкам экспертов, спрос на глубоководные экспедиции растет. Туристические агентства и местные органы уже проявили интерес. Успех коммерческого проекта будет зависеть от сочетания доступности, уникальности впечатлений и бескомпромиссной безопасности пассажиров.

Будущее подводного туризма

Разработка китайского аппарата открывает новые возможности для люксового туризма и науки. Он может стать платформой не только для наблюдения за океанической жизнью, но и для исследований Полуночной зоны, а также для образовательных программ для студентов и специалистов по океанографии.

Как отмечают инженеры, аппарат сочетает в себе элементы научных глубоководных аппаратов с комфортом для туристов: от мягкого освещения внутри кабины до системы кругового обзора, позволяющей видеть безмолвные пейзажи океанической бездны.

«Мы создаем возможность для человека почувствовать себя исследователем нового мира, не рискуя жизнью», — говорит один из разработчиков.

Эксперты уверены, что с развитием технологий и повышением безопасности глубоководные туры могут стать новым элитным сегментом туристической индустрии.