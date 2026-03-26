Россиянам на майские предложили туры «все включено» от 103 тысяч рублей

Туры «все включено» на майские праздники обойдутся туристам из регионов России от 103 тысяч рублей на двоих. Соответствующие предложения Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, отдохнуть в Турции дешевле всего получится у жителей Сочи. Тур на 10 ночей с перелетом и размещением в четырехзвездочном отеле стоит от 103 тысяч рублей на двоих.

Тем временем Египет оказывается самым выгодным направлением для туристов из Калининграда. Десятидневный отдых с прямым перелетом и проживанием в четырехзвездочном отеле в Шарм-эш-Шейхе обойдется им от 123,7 тысячи рублей на двоих.

А самые дешевые туры в Таиланд на майские праздники выйдут для туристов из Владивостока. Они смогут отдохнуть вдвоем в этой стране Азии за 161 тысячу рублей.

В АТОР также посоветовали жителям Санкт-Петербурга обратить внимание на китайский остров Хайнань, а туристам из Уфы — на Вьетнам.

Ранее вице-президент АТОР Сергей Ромашкин пообещал, что российские туристы приятно удивятся ценам на номера в отелях страны во время майских праздников. Прирост стоимости год к году оказался минимальным, пояснил он.