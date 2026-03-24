Почему туристы выбирают отель не по бренду

Гендиректор «Это прокат» Артурс Зантманс прав: бренд отеля больше не гарантирует заполняемость. Исследование TravelBoom, проведенное в начале 2026 года, подтверждает радикальный сдвиг: 65% путешественников отказываются от брони, если не ознакомились с отзывами.

Более половины опрошенных называют отзывы важнейшим критерием выбора жилья — это перевешивает и цену, и расположение, и даже название сети.

В России тенденция выглядит еще более контрастной. Опрос Финансового университета при правительстве РФ показал: лишь 1,6% постояльцев обращают внимание на бренд отеля. Для остальных важнее наполнение — качественный Wi-Fi, отзывы реальных людей и близость к достопримечательностям. 85% молодежи до 25 лет считают хороший интернет «жизненно необходимым» при выборе жилья, сообщает «Южный федеральный».

Международные агрегаторы фиксируют тот же тренд. Booking.com в феврале 2026 года объявил победителей Traveller Review Awards — премии, основанной исключительно на отзывах гостей. Лауреатами стали 1,8 млн объектов по всему миру, причем апартаменты получили наград почти в пять раз больше, чем отели. Российский сервис «Островок» также подвел итоги: свыше 3,7 тысячи объектов получили премию по версии гостей, причем в номинацию «Легенды» вошли отели, удерживающие высокий рейтинг три года подряд.

«То, что с каждым годом в наш рейтинг входит все больше объектов, говорит о качественных изменениях в индустрии гостеприимства», — комментирует Дарья Кочеткова из «Островка».

А исследование TravelBoom добавляет: 40% туристов проверяют отзывы на каждом этапе планирования, а не только перед бронированием. Это означает, что репутация отеля сегодня работает как непрерывный процесс, а не как статичный актив.

Похоже, эпоха, когда можно было положиться на громкое имя сети, уходит. В 2026 году туристы голосуют не логотипом, а сотнями реальных историй, оставленных такими же путешественниками. И эта статистика говорит сама за себя.

Напомним, что Госдума ужесточит наказание за осквернение памяти. Домашнее обучение теперь не спасет от экзаменационных обязательств.