Почти все застрявшие на Шри-Ланке россияне покинули остров

Ситуация с возвращением российских туристов со Шри-Ланки нормализовалась, основная часть задержавшихся на острове путешественников уже покинула страну. Об этом сообщил посол России в Коломбо Леван Джагарян.

© tourdom.ru

По его словам, большинство россиян вылетели как прямыми рейсами, так и по стыковочным маршрутам через третьи страны, которые не затронуты конфликтом на Ближнем Востоке. При этом на острове остается лишь небольшое число граждан РФ, чьи билеты были аннулированы.

Дипломат рекомендовал туристам по возможности выбирать прямые перелеты. Он отметил, что в условиях сохраняющейся неопределенности в авиасообщении через страны Персидского залива попытки ориентироваться исключительно на самые дешевые билеты могут привести к дополнительным рискам и задержкам в пути.

В российском посольстве также выразили надежду, что авиакомпания «Аэрофлот» продолжит выполнять рейсы на Шри-Ланку в летний сезон. На фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке, влияющей на выбор маршрутов для летнего отдыха, сохранение прямого авиасообщения позволит поддержать стабильный туристический поток и сохранить доступность направления для россиян.