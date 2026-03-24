Страны Ближнего Востока обеспокоены падением турпотока из РФ

В Министерстве экономического развития РФ отметили обеспокоенность ОАЭ, Катара и Омана из-за резкого сокращения числа российских туристов. По словам замглавы ведомства Дмитрия Вахрукова, представители посольств этих государств выражают тревогу по поводу сложившейся ситуации, подчеркивая, что их страны не принимают участия в текущем региональном конфликте.

На данный момент в отношении ряда стран Ближнего Востока продолжают действовать рекомендации по ограничению поездок для граждан России. Вахруков пояснил, что министерство основывает свои решения исключительно на официальных директивах МИД РФ. Введение или снятие ограничений напрямую зависит от позиции внешнеполитического ведомства.

Ранее, в начале марта, Минэкономразвития призвало россиян временно отказаться от путешествий в этот регион, включая Объединенные Арабские Эмираты, из-за рисков безопасности. Туристическим компаниям также было рекомендовано приостановить реализацию путевок по данным направлениям.

