Конец «дешевой зимовки»: россияне рассказали о визовом аду и ценах во Вьетнаме

Многие россияне, выбравшие Вьетнам для длительного проживания, столкнулись с реальностью, далекой от образа беззаботного «вечного отпуска», который часто транслируется в социальных сетях. Вместо идиллии, обещанной популярными блогами с картинками моря, солнца и дешевых фруктов, долгосрочное пребывание в стране оборачивается для соотечественников серией бытовых проблем, стремительным ростом цен и строгими визовыми ограничениями. В русскоязычных сообществах нарастает волна разочарованных отзывов, где эйфория первых дней сменяется суровыми буднями.

«Жить здесь полноценно может себе позволить только тот, кто реально работает удаленно или есть накопления и просто живешь, или хороший блогер с монетизированной страницей. Все! Ребята, все остальное иллюзия. Если человек привык к хорошему уровню жизни, экономить на всем подряд и жить на одном супе фо-бо он долго не сможет», – рассказали российские туристы порталу 78.ru.

Согласно отзывам тех, кто прожил в стране несколько месяцев, попытки сэкономить быстро надоедают, а устойчивый доход или солидные сбережения становятся обязательным условием.

Одной из главных проблем для «зимовщиков» является визовый режим. По словам путешественников, требование покидать страну каждые 45 дней превращает долгосрочное пребывание в изматывающий марафон. Такая необходимость наносит удар по бюджету и не дает возможности чувствовать себя оседло, заставляя людей постоянно решать бюрократические вопросы, особенно если у них нет официального трудоустройства или бизнеса во Вьетнаме.

Помимо бюрократии, серьезным испытанием становится местный климат. Россияне жалуются, что не могут привыкнуть к высокой влажности, тропической жаре, сезону дождей, насекомым и постоянному шуму. Особое раздражение вызывает плесень, которая появляется на стенах и одежде. Многие признаются, что именно погодные условия «добивают» сильнее всего, а уровень привычного городского комфорта стремится к нулю.

Финансовая сторона вопроса также перестала радовать туристов. Аренда жилья, по свидетельствам соотечественников, за последний год выросла практически в два раза. Если раньше за жилье платили 6 миллионов донгов, то сейчас аналогичные варианты сдаются за 10–15 миллионов. Продуктовая корзина тоже подорожала: даже базовые сорта рыбы прибавили в цене до 50 %, не говоря уже о привычных европейских товарах в супермаркетах.

В итоге романтический ореол «бюджетной зимовки» рассеивается. Накопившаяся усталость вынуждает бывших оптимистов призывать будущих путешественников трезво оценивать свои силы и бюджет, готовясь не только к пляжному отдыху, но и к серьезным бытовым вызовам.

