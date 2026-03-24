Где безопасно отдохнуть весной 2026 года

Военный конфликт в Персидском заливе и логистический коллапс перекроили привычную туристическую карту жителей Тюменской области, Югры и Ямала. Набирают популярность альтернативные маршруты и нишевые направления: спрос на отдых в Египте вырос три раза, увеличился интерес к Юго-Восточной Азии. Как туристический рынок адаптируется к новым условиям и что будет с ценами, «ФедералПресс» выяснил у экспертов.

Куда едут отдыхать сибиряки

«Весной жители регионов [большой Тюменской области] традиционно стремятся выехать в более теплые страны. Наиболее востребованными остаются Турция, Египет и Таиланд. Эти направления сохраняют популярность благодаря относительно доступной стоимости, развитой туристической инфраструктуре и стабильному авиасообщению», – рассказал «ФедералПресс» доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.

Объединенные Арабские Эмираты – еще одно популярное туристическое направление у сибиряков. Но, согласно рекомендациям Минэкономразвития России, из-за масштабного военного конфликта на Ближнем Востоке (спецоперации США и Израиля против Ирана) туроператорам дана установка приостановить продажу туров в страны Персидского залива: ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.

Туры в европейские страны, которые ранее пользовались высоким спросом, практически отсутствуют в предложениях туроператоров. Как отметил эксперт, туда сложно организовать прямые поездки из-за санкций. Такие туры отменяют или существенно сокращают, что вынуждает искать альтернативные варианты отдыха.

Альтернатива Европе

Растет интерес к направлениям, которые ранее считались нишевыми. Заметно увеличилось количество бронирований туров в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Новая тенденция – увеличение спроса на комбинированные маршруты, когда путешественники посещают сразу несколько стран или городов в рамках одной поездки. Такой формат позволяет разнообразить отдых и часто оказывается более гибким с точки зрения логистики, отметил Марчел Кырлан.

Кроме того, весной возрастает интерес к поездкам по России – например, к экскурсионным турам в Москву, Санкт-Петербург, Калининградскую область и на Кавказ. Многие жители северных регионов выбирают поездки в Карелию, на Алтай, Байкал или курорты Северного Кавказа.

«В целом туристическая отрасль постепенно перестраивается: появляются новые маршруты, расширяется география перелетов, а туристы становятся более гибкими в выборе направлений. Поэтому можно ожидать, что в ближайшие годы структура туристического спроса будет продолжать меняться, а рынок – адаптироваться к новым условиям», – заключил Кырлан.

Вырастут ли цены на туры

Существенная часть убытков туроператоров связана с обязательствами перед авиаперевозчиками. Оператор должен выкупить у компании места, не занятые туристами на забронированном рейсе. Как пояснила «ФедералПресс» доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова, при длительном развитии конфликта в период высокого сезона туроператоры не получат операционного дохода, а часть прибыли будет пущена на выкуп мест на авиарейсах, что не позволит им перекрыть падающие доходы в низкий сезон.

«На текущий момент имеется ресурс не увеличивать цены на туры по другим направлениям. Не реализованный туристами спрос на Ближнем Востоке привел к росту спроса на азиатское направление (Китай, Вьетнам, Таиланд) и африканские страны, например, Египет. В краткосрочном периоде убытки по одним направлениям будут перекрыты за счет других, что позволит удержать цены. Но при этом размер дисконтов может существенно сократиться, а условия оплаты станут жестче», – пояснила Ольга Борисова.

В настоящее время зарождается этика взаимопомощи, построенная на прагматичном расчете бизнеса. Имеются две веские причины, стимулирующие туроператоров идти на встречу клиентам, возвращая средства:

судебные разбирательства с высокой степенью репутационных рисков и решения дел в пользу клиентов;

необходимость сохранить лояльность клиентов, которые переходят к самостоятельным бронированиям (доля самостоятельных заграничных бронирований в 2026 году достигла 17 %).

Закрытое небо и логистический коллапс кардинально изменили поведение туриста при планировании поездки, подчеркнула эксперт.

«Глубина продаж в регионе до момента окончания конфликта упадет до минимума. Зимой туристы будут покупать туры за 1–2 недели до вылета, чтобы понимать ситуацию и не замораживать деньги за полгода при такой волатильности. Окно бронирования оперативно сместилось с раннего бронирования на «горящие туры», – пояснила Ольга Борисова.

Продажи туров в Таиланд с начала 2026 года выросли на 3,75 %, на майские праздники – на 80 %. Туроператоры зафиксировали существенный прирост спроса в марте на отдых в Египте. Некоторые компании отмечают рост спроса на данное направление на 59 %, а один из игроков рынка – почти в три раза.

«Подобная динамика позволит туркомпаниям удержаться на плаву, однако операционные результаты текущего года могут стать несколько ниже показателей 2025 года. Кроме того, текущая статистика уже свидетельствует о начавшемся перетоке туристов в более спокойные страны – Таиланд и Египет», – заключила Ольга Борисова.

Напомним, в конце февраля и в начале марта сотни тюменских туристов не смогли вылететь из ОАЭ и третьих стран домой из-за боевых действий на Ближнем Востоке.