Пляжи-призраки: Дубай опустел после заморозки туров из России

Дубай, который еще месяц назад ломился от российских туристов, превратился в город-призрак. Крупные туроператоры заморозили продажи путевок в страны Ближнего Востока, и это мгновенно сказалось на заполняемости отелей. По данным Ассоциации туроператоров России, количество туристов из РФ в ОАЭ в марте снизилось на 65% по сравнению с февралем. На пляжах JBR — ни шезлонга, ни отдыхающих. Рестораны едва заполнены, а привычные для Дубая пробки исчезли.

© runews24.ru

Отели вынуждены идти на беспрецедентные скидки, чтобы не уйти в минус при почти нулевой загрузке. Если раньше недельный отдых на двоих в гостиницах среднего и высокого уровня обходился в 140–160 тысяч рублей, то сейчас те же варианты можно забрать за 95–100 тысяч. Телеграм-каналы сообщают о скидках до 50% на экскурсии и бесплатных апгрейдах номеров для немногочисленных гостей.

Причина резкого охлаждения спроса — решение крупнейших игроков рынка. Pegas Touristik, Coral Travel, Anex Tour и «Интурист» приостановили продажи туров в ОАЭ, Катар, Бахрейн и Кувейт с 20–22 марта. Формальным поводом стали рекомендации МИД РФ воздержаться от поездок в регион на фоне военной эскалации. Туроператоры заявили, что возобновят бронирование после стабилизации обстановки.

Падение турпотока отразилось и на авиасообщении. «Аэрофлот» сократил частоту рейсов в Дубай с 14 до 7 в неделю, flydubai также уменьшил программу. В других странах региона ситуация схожая: спрос на Катар упал на 40%, на Бахрейн — на 55%, на Саудовскую Аравию — на 30%. При этом в Египте и Турции, которые находятся дальше от зоны конфликта, существенного снижения не зафиксировано.

Власти Дубая, в свою очередь, выпустили инструкцию по безопасности для жителей и туристов на русском языке. В памятнике, опубликованном Dubai Media Office, предписано при нахождении на открытом пространстве немедленно укрыться в здании, а внутри помещений — держаться подальше от окон. Автомобилистам советуют безопасно припарковаться, покинуть машину и найти убежище. Сам факт появления такой инструкции стал для многих туристов сигналом, что ситуация может выйти из-под контроля.

Турагенты предостерегают: тем, кто решит сэкономить и организовать путешествие самостоятельно, стоит помнить о рисках. В случае форс-мажора — отмены рейсов или резкого изменения обстановки — рассчитывать придется только на себя. Страховые и туристические компании оперативно помочь не смогут.

Эксперты расходятся в прогнозах. Глава АТОР Майя Ломидзе считает, что падение временное: как только стабилизируется ситуация, спрос вернется, ведь ОАЭ остаются одним из самых комфортных направлений. Однако другие аналитики указывают: переориентация россиян на Азию, где в этом году открылись новые рейсы и упростились визовые правила, может оказаться долгосрочной. Пока же Дубай замер в ожидании, а на его пустых пляжах разве что ветер гоняет песок.