Названо новое популярное направление в Китае

В Малайзии отмечен растущий спрос на так называемые дуриановые туры среди иностранных туристов: путешественники, особенно из Китая, едут на один или несколько дней в районы выращивания фрукта. Об этом сообщает Bernama, партнер TV BRICS, со ссылкой на отчет международной исследовательской компании BMI.

В исследовании отмечается, что туристы хотят попробовать различные сорта дуриана непосредственно в местах их выращивания, узнать о них и увидеть сады. Интерес подстегивают китайские социальные сети, где фрукт позиционируется как региональный продукт, который обязательно нужно попробовать.

В настоящее время Китай является крупнейшим в мире импортером дуриана в стоимостном выражении. На его долю приходится около 95 процентов мирового спроса на импорт. В 2025 году Поднебесная импортировала фруктов на 7,5 млрд долларов США (примерно 630 млрд рублей). В список крупнейших поставщиков дуриана входят также Таиланд и Вьетнам.

«Малайзийские дурианы считаются высококачественными и часто стоят в Китае значительно дороже других», – констатируют исследователи.

За год Китай импортировал из Таиланда свежих дурианов на 4 млрд долларов (примерно 336 млрд рублей), получив 941 183 тонны фруктов. Импорт из Вьетнама составил 920 578 тонн на 3,4 млрд долларов (порядка 285,6 млрд рублей). Малайзийский импорт свежих дурианов достиг 3 064 тонн на сумму 37,2 млн долларов (более 3 млрд рублей).

Уточняется, что стоимость тайских и вьетнамских дурианов за тонну составляет 4 239 долларов США (около 356 тыс. рублей) и 3 739 долларов США (около 314 тыс. рублей) соответственно.

«Для малайзийских дурианов этот показатель составляет 12 138 долларов США за тонну (примерно 1 млн рублей), что означает существенно более высокую цену, из-за чего многие китайские потребители готовы ехать в Малайзию, чтобы получить оригинальный товар высокого качества по более низкой цене», – говорится в отчете.

Введение Малайзией безвизового режима для граждан материкового Китая и Индии стимулирует спрос на групповые туры и семейные путешествия.