Туристы боятся увольнения из-за неожиданного переноса рейса с Пхукета

Туристы, прилетевшие на Пхукет на короткий недельный отдых, боятся быть уволенными из-за переноса обратного рейса AZUR air – о своей проблеме они рассказали редакции TourDom.ru. Прибыв на тайский остров в минувшие выходные, они надеялись в срок вернуться в Москву, а по первоначальному расписанию их рейс ZF2902 должен был отправиться во Внуково днем 29 марта.

«Сообщение от авиакомпании пришло на почту в первый же день, как прилетели. Перенесли сначала на 30 марта, потом было еще несколько сообщений – в итоге улетаем только утром 2 апреля. Получается, что наш обратный рейс задерживается на 4 дня. Что нам делать с невыходом на работу 5 человек в России 30 марта в связи с их изменениями? И есть большая вероятность с увольнением из-за этого. “Времени еще много – может, что-то изменится” – это единственное, что смогли сказать на горячей линии авиакомпании», – посетовали туристы.

Собеседник редакции не понимает, почему корректировка в 4 дня никого не удивляет:

«Все, с кем общаюсь, воспринимают как обычное дело. Из Москвы у нас тоже был перенос, но с утра перенесли на вечер и заранее. Мы не ожидали таких проблем на обратном пути».

Как сообщили журналисту TourDom.ru в авиакомпании AZUR air перенос рейса и правда был, но есть нюансы: «С 29 марта был перенос, но на 30 марта, а не на 2 апреля. Возможно, дальнейшие изменения связаны с какими-то другими обстоятельствами, которые лучше уточнить у туроператора».

Согласно действующему законодательству при несвоевременном выходе сотрудника на работу работодатель вправе привлечь его к дисциплинарной ответственности только в случае установления его вины в опоздании и при отсутствии уважительных причин. Перенос вылета рейса к таковым относится. Но его нужно документально подтвердить. Для этого по факту выполнения рейса необходимо взять у авиакомпании справку об опоздании рейса. Организованные туристы могут получить документ о задержке рейса от туроператора или турагента.

Если речь идет о длительной задержке и сотрудник уже должен быть на работе, но все еще ожидает вылета, то ему следует заблаговременно уведомить работодателя. В качестве доказательства можно предоставить сообщение от перевозчика о переносе, маршрутную квитанцию, скриншот с онлайн-табло аэропорта, подтверждающий статус задержки рейса.

Если пассажиры уверены, что на работе нужно быть во что бы то ни стало в срок, а любая задержка выхода на работу может быть фатальным для них, то выход один – покупать новые билеты и лететь любым из доступных вариантов. Вот только гарантии того, что удастся компенсировать, нет: «Для отстаивания своей позиции желательно будет доказать документально, что их могли уволить, если бы они не пошли на этот шаг и самостоятельно не вернулись в Россию в первоначальный срок», – объяснил юрист Игорь Косицын.

Судя по данным в системах бронирования, улететь 29 марта с Пхукета в Москву можно прямым рейсом «Аэрофлота» за 66 тыс. с багажом. На треть дешевле есть варианты с пересадкой в Абу-Даби рейсами Etihad Airways. Впрочем, какова ситуация к тому моменту в этом регионе будет после пятидневного перемирия между Ираном и США, неизвестно.

