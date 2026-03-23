Впавшую в кому в Таиланде крымчанку отправили в Россию

Сотрудники одной из московских клиник примут все возможные меры для спасения жизни Екатерины Пановой, жительницы крымского города Саки. Женщина оказалась в состоянии комы более двух недель назад во время своего отпуска в Таиланде. Об этом стало известно от нашего корреспондента, освещающего события в Крыму.

Воздушное судно совершило взлет в соответствии с установленным расписанием в 9 часов утра по московскому времени. Предстоящий перелет обещает быть длительным: расстояние составляет примерно 7000 километров, а полет займет около 10 часов. Прибытие в Москву ожидается к вечеру.

После приземления Екатерину незамедлительно перевезут на реанимобиле в одну из клиник столицы.