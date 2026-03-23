Релакс-тур: почему россияне выбирают для путешествия Северную Корею

Северная Корея - безопасная страна с удивительной природой, сервисом и экскурсиями, что привлекает внимание путешественников, сказала НСН Инна Мухина.

В Северной Корее туристам готовы предложить несколько разнообразных направлений, включая горнолыжные курорты и пляжный отдых. При этом около 70% россиян, уже посетивших страну, - жители центральных городов России, рассказала в беседе с НСН гендиректор и руководитель туристической фирмы «Восток Интур» Инна Мухина.

Интерес российских туристов к Северной Корее за год вырос в три раза, сообщает Shot Проверка. Уточняется, что в 2025 году страну посетили около пяти тысяч россиян, тогда как в 2024 году показатель едва превышал тысяча. Цены на туры начинаются от 125 тысяч рублей за групповой вариант с перелетом. Индивидуальные обойдутся чуть дороже — от 150 тысяч рублей. Мухина отметила, что в Северной Корее есть, на что посмотреть в любое время года.

«Направление очень интересное, и, судя по тому, что туристы возвращаются из Страны утренней свежести довольные, их встречают, как друзей. В России говорят, что в гостях хорошо, а дома лучше. Но корейцы говорят: «Мы сделаем так, чтобы в гостях вам было лучше, чем дома». Они действительно это делают. Это доброжелательная, безопасная страна, где за туристов продумали, где их будут кормить, где они будут жить, на какие экскурсии сходят. Это такой релакс-тур, который помимо погружения в историю позволяет немного отвлечься от суеты, телефонов. Связь там есть только в отеле. Интернет по стране не работает, только внутренняя связь. В Корее есть пляжи с белым песочком. Есть различные развлечения. В Пхеньяне работает аквапарк, зоопарк, куда можно поехать с детьми. Есть международный российско-корейский детский оздоровительный лагерь «Сондовон». Весной в Пхеньяне и Гонконге можно увидеть цветение рододендрона. Осенью в Корее можно наблюдать красивое цветение кленов. Поэтому турпоток растет», - заявила она.

Как уточнила собеседница НСН, в стране уже разработано много туристических маршрутов, при этом регулярно появляются новые направления.

«Если мы рассматриваем авиатуры это города Пхеньян, Нампхо, Оран горы Мёхянсан. Если мы рассматриваем ЖД-туры, это Расон, Чхонджи, Чхильбо, Чонсон - очень много городов для посещения. Сейчас корейцы открывают новые туристические зоны. К примеру, открылся город Нампхо. Раньше мы туда туристов не возили. Рёнмун – большая пещера, в которой можно рассмотреть фигуры. К примеру, там висит кальмар или ладонь человека. Вонсан – это пляжный курорт, пятилометровый пляж с шикарными отелями, чудесными ресторанами. Зимой хорошо работали горнолыжные курорты – Масикрён и Самджиён. У нас разработано достаточно маршрутов на четыре, пять, шесть, восемь, десять дней. Можно прилететь самолетом, уехать на поезде. Проехать всю Корею, побывать горах Мёхян, полюбоваться буддийскими храмами, водопадами», - сообщила Мухина.

По ее словам, чаще всего в Северную Корею приезжают туристы из центральных городов России, при этом российские путешественники нередко возвращаются в эту страну.

«В процентном соотношении 70% туристов едут в Северную Корею из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, городов центральной части России. Где-то 30% - наши дальневосточные туристы. Есть путешественники, которые сначала посетили страну на поезде, посмотрели приграничную Корею, познакомились с народом. Потом съездили в Пхеньян, а затем берут тур на всю Корею - заходят самолетом, выходят поездом. Есть туристы, которые съездили в поездку с семьей, а потом ребенка отправляют в детский лагерь летний в «Сондовон». Радует, что страна задевает, привлекает к себе внимание. Если вы приедете на пять дней, что-то увидите, а что-то нет», - сказала она.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что в бархатный сезон 2025 года россияне чаще выбирали для отдыха курорты с прямым перелетом. Помимо Северной Кореи предпочтение также отдавали Турции, Шри-Ланке, Вьетнаму.