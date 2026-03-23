Россиянам назвали средний чек за отдых во Вьетнаме летом — он составит 270 тысяч рублей. Об этом Олег Козырев.

Он отметил, что бюджетный тур в страну Азии может обойтись соотечественникам в 180 тысяч рублей. По его словам, популярность Вьетнама продолжает расти, особенно в условиях конфликта на Ближнем Востоке. Доля бронирований этого направления на лето 2026 года уже достигла трех процентов, что сделало его пятым по популярности, заключил Козырев.

«В зимние месяцы идеальные условия на юге страны: на острове Фукуок и в регионе Фантьет. А в летние месяцы туристы устремляются на более северные курорты Нячанг и Камрань, а также еще более "северный" Дананг», — рассказал генеральный директор туроператора Space Travel и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Ранее россиянам назвали две страны Азии, которые смогут стать заменой Турции летом 2026 года. Ими оказались Китай и Вьетнам.