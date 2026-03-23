Российские туристы упали в океан во время парасейлинга на Пхукете

На Пхукете российские туристы упали в океан во время полета под парашютом. На подъеме трос дернулся, после чего пара начала быстро терять высоту. Они упали в воду с большой высоты, но серьезных травм удалось избежать. Видео девушка выложила в соцсетях.

По словам туристки, сначала полет проходил нормально, однако затем трос, удерживающий парашют, резко дернулся. После этого скорость начала быстро снижаться, и через несколько секунд люди оказались в воде. Высота, по оценкам очевидцев, могла достигать около 50 м.

Инструктор пытался увести парашют в сторону, чтобы он не накрыл участников сверху. Это помогло избежать дополнительных травм. Женщина рассказала, что испытала сильный стресс, наглоталась воды и с трудом выбралась на поверхность.

Туристов спасли местные жители на гидроцикле, которые находились неподалеку. Медицинская помощь им не потребовалась.

Позже россияне обратились к организатору аттракциона, однако им предложили только повторный полет без оплаты. Причину происшествия не объяснили. По одной из версий, проблема могла возникнуть из-за неисправности катера или нехватки топлива.