Туристам на Шри-Ланке продают разбавленный бензин

На Шри-Ланке на фоне топливной паники, вызванной блокировкой Ормузского пролива, взлетели цены на бензин, но и это не спасает жителей островного государства. Топлива практически нет, 70% заправок закрыты, на оставшихся ввели талоны на бензин с лимитом не больше трех литров на человека, передает «МИР 24.

При этом бензин уже сильно разбавлен, в результате мотоциклы массово глохнут на дороге. Кризис уже привел к тому, что курорт спешно покинула половина туристов. Ранее туристы сообщили об огромных очередях на заправках и о том, что люди на побережье Шри-Ланки вынуждены искать бензин по всему острову.

Иранский кризис и блокада Ормузского пролива уже сказалась на рынках всего азиатского региона. На Токийской фондовой бирже произошел обвал из-за опасений инвесторов по поводу новой эскалации на Ближнем Востоке. За месяц нефть Brent на мировых рынках подорожала почти на 60%. За последние две недели рост оказался стремительный: котировки шли вверх каждый день. Сейчас цена барреля превысила 112 долларов, аналитики Goldman Sachs уже повысили свои прогнозы на весь год сразу на 10%. Подорожал и российский сорт Urals до 106 долларов за баррель.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В ответ Иран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации резко сократилось судоходство через Ормузский пролив, на который приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также сжиженного природного газа.