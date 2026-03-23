Туристов, летевших из Хургады в Санкт-Петербург, 9 часов не выпускают из самолета

Airbus A320 авиакомпании AlMasria Universal Airlines UJ-735, летевший из Хургады в Санкт-Петербург, приземлился сегодня в 02:42 в Шереметьево. Как рассказали TourDom.ru туристы, обратившиеся в редакцию, они до сих пор находятся на борту.

Напомним, что очередные ограничения действовали в аэропорту Пулково с 20:00 воскресенья: какое-то время аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию, но с полуночи все полеты были прекращены. С 09:00 начали приземляться некоторые лайнеры, в 11:00 ограничения сняли полностью. Но за время действия «ковра» 45 лайнеров ушли на запасные аэродромы. Среди них оказался и UJ-735.

«В 7 утра дали бутылку воды, коробочку сока и булку с колбасой. Туалеты открыты. Народ стал роптать. В аэропорту сообщили, что готовы нас принять, но ждут решения авиакомпании. В 08:00 сказали, что ищут гостиницу. С тех пор никакой информации. А в 10:40 пилоты покинули самолет – уехали с чемоданами», – рассказали TourDom.ru туристы.

Очевидно, что у экипажа закончилось рабочее время.

Как утверждают собеседники редакции, какое-то время на борту с россиянами находились только стюарды. Люди начали нервничать.

«Сейчас пришел резервный экипаж. Табло “Пристегните ремни” включили, но нам ничего не говорят. Надеемся, что самолет готовят к вылету», – рассказали туристы.

TourDom.ru направил запрос в авиакомпанию AlMasria Universal Airlines.

Добавим, что из-за закрытия воздушного пространства над Пулково отменены 80 рейсов. Около 60 прибудут с опозданием более чем на 2 часа, 20 из них ожидаются еще со вчерашнего вечера. Откладывается вылет семи десятков бортов, в том числе и UJ-736 в Хургаду.