Туры в Таиланд: сколько стоят пакеты на разных видах рейсов

Туроператоры определяют планы перевозок в Таиланд на лето 2026 года. В низкий сезон полетные программы из России сохранятся, но объемы будут сокращены. В АТОР собрали информацию о подтвержденных чартерных и регулярных рейсах на Пхукет и в Бангкок из разных городов, а также изучили стоимость пакетных туров.

Чартеры на Пхукет

В летнем сезоне чартерные программы в Таиланд, по имеющимся данным, будут организованы только на Пхукет. Год назад рейсов было больше – они выполнялись из шести российских городов. Сейчас полеты запланированы из Москвы, Екатеринбурга, Красноярска и Новосибирска. Иркутск, входивший в прошлогоднюю сетку, пока не заявлен. Частота вылетов из столицы составляет раз в 12–13 дней.

По оценкам участников рынка, спрос на летние чартеры стабильный: на май загрузка превышает 50%, на весь сезон (по состоянию на март) продано 30%. Некоторые компании, которые в прошлом году выполняли чартерные программы, пока не опубликовали свои планы на лето 2026 года. Другие операторы заявили, что вместо чартеров будут предлагать регулярные рейсы.

Цены на пакетные туры сейчас держатся примерно на уровне прошлого года. Например, на 13 ночей в первой половине июня в отеле 3* тур обойдется в 185 тыс. рублей на двоих, в отеле 4* – от 202 тыс. рублей.

Прямые регулярные рейсы

Летняя программа «Аэрофлота» будет сокращена минимально. Перевозчик продолжит выполнять регулярные рейсы на Пхукет и в Бангкок из Москвы, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Санкт-Петербурга (на Пхукет) и Екатеринбурга (на Пхукет). Туры на блочных местах на рейсах формирует один из крупных туроператоров. Остальные участники рынка, работающие на направлении, приобретают билеты для турпакетов через системы GDS.

Что касается авиабилетов, то перелет «Аэрофлотом» из Красноярска на Пхукет (на человека в обе стороны, с багажом) в летнем сезоне стоит 126,7 тыс. руб., из Хабаровска – 138,6 тыс. руб., а из Владивостока в Бангкок – от 94,8 тыс. руб. (цены приведены на июнь).

Стоимость туров на двоих в июне зависит от направления. Из Владивостока можно отправиться в отель 4* на Пхукете за 170,7 тыс. руб. на 11 ночей с вылетом 19 июня. Из Красноярска предлагается тур в отель 4* в Паттайе за 177,8 тыс. руб. с вылетом 13 июня. Из Хабаровска поездка в отель 4* в Паттайе обойдется в 191,2 тыс. руб. на 12 ночей с вылетом 16 июня. Аналогичная цена – 191,2 тыс. руб. на 12 ночей – у тура из Иркутска в отель 4* в Паттайе с вылетом 13 июня.

Стыковочные рейсы зарубежных авиакомпаний

Туры в Таиланд на лето, сформированные на стыковочных рейсах зарубежных авиакомпаний, представлены в портфелях большинства игроков, работающих на направлении. Пакеты с пересадкой зачастую обходятся дешевле. Например, тур на Пхукет со стыковкой в Китае можно найти от 152 тыс. руб. на двоих – это ниже, чем на чартерах или прямых регулярных рейсах.

Стоимость летних туров на стыковочных рейсах (на двоих на 10 ночей, с вылетом из Москвы) варьируется в зависимости от отеля и дат. Так, поездка в отель 4* на Пхукете с вылетом 17 июня и стыковкой в Китае предлагается от 151,9 тыс. руб., другой вариант в отеле 4* на Пхукете с тем же вылетом – от 156,7 тыс. руб. Для Паттайи тур в отель 4* с вылетом 8 июня и стыковкой в Китае обойдется от 165,8 тыс. руб., а с вылетом 10 июня в другой отель 4* – от 173,2 тыс. руб.